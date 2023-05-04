Бри Ларсон стала членом жюри Каннского фестиваля

Объявлен состав жюри Каннского фестиваля в 2023 году. Об этом пишет Variety.

Жюри присудит "Золотую пальмовую ветвь" одному из 21 фильма, участвующих в конкурсе. Награды будут объявлены 27 мая на церемонии закрытия фестиваля. Выбор Остлунда в качестве президента жюри был объявлен Каннами 27 февраля.