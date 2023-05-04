Бри Ларсон стала членом жюри Каннского фестиваля

Объявлен состав жюри Каннского фестиваля в 2023 году. Об этом пишет Variety.
Жюри фестиваля, возглавил режиссер "Треугольника печали" Рубен Эстлунд. К кинематографисту добавились актриса Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), актер Пол Дано ("Клан Сопрано"), марокканский режиссер Марьям Тузани, французский актер Дени Меноше, британо-замбийский сценарист и режиссер Рунгано Ньони, афганский писатель Атик Рахими, аргентинский режиссер и сценарист Дамиан Шифрон и режиссер Джулия Дюкурно, которая получила золотую пальмовую ветвь в 2021 году за свой фильм "Титан".
Жюри присудит "Золотую пальмовую ветвь" одному из 21 фильма, участвующих в конкурсе. Награды будут объявлены 27 мая на церемонии закрытия фестиваля. Выбор Остлунда в качестве президента жюри был объявлен Каннами 27 февраля.