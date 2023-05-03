Умерла Кавелашвили, работавшая над классикой детского кино

2 мая скончалась советская, грузинская и белорусская актриса, сценаристка и редактор Изольда Дмитриевна Кавелашвили.

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При ее непосредственном участии создавался золотой фонд отечественного телевизионного кино для детей - "Приключения Буратино", "Бронзовая птица", "Последнее лето детства", "Веселый калейдоскоп". Кавелашвили - сценаристка ленты "Еще о войне", снялась в мелодраме Елены Цыплаковой "На тебя уповаю".

Кавелашвили родилась 1 января 1938 года. В 1966-м окончила ВГИК. Работала на киностудиях "Грузия-фильм" и "Беларусьфильм". Директор ТО "Телефильм" в 1974-1975 годах. Была членом Совета мэтров на "Беларусьфильме".