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Умерла актриса Изольда Кавелашвили, работавшая над классикой детского кино

2 мая скончалась советская, грузинская и белорусская актриса, сценаристка и редактор Изольда Дмитриевна Кавелашвили.

Умерла Кавелашвили, работавшая над классикой детского кино
© Российская Газета

При ее непосредственном участии создавался золотой фонд отечественного телевизионного кино для детей - "Приключения Буратино", "Бронзовая птица", "Последнее лето детства", "Веселый калейдоскоп". Кавелашвили - сценаристка ленты "Еще о войне", снялась в мелодраме Елены Цыплаковой "На тебя уповаю".

Кавелашвили родилась 1 января 1938 года. В 1966-м окончила ВГИК. Работала на киностудиях "Грузия-фильм" и "Беларусьфильм". Директор ТО "Телефильм" в 1974-1975 годах. Была членом Совета мэтров на "Беларусьфильме".

Муж - известный оператор Борис Олифер, снявший "Государственную границу", "Встречу на далеком меридиане" и "Полет в страну чудовищ".

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