Актер Джейми Фокс поблагодарил всех за поддержку

В начале апреля известного актёра Джейми Фокса в срочном порядке госпитализировали прямо во время съёмок фильма. 20 апреля стало известно, что Фокс всё ещё пребывает в больнице и, судя по всему, он находится там до сих пор.

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Актёр в социальных сетях поблагодарил всех за поддержку и отметил, что чувствует себя благословенным. В комментариях Фокс получил ещё больше поддержки и от коллег: пострадавшего в начале года от снегоуборочной машины Джереми Реннера, актёра Энсела Эльгорта и многих других.

Ценю всю любовь! Чувствую себя благословенным.