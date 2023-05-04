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Умерла актриса из сериала "МЭШ" Эйлин Саки

На 80-м году жизни умерла японско-американская актриса Эйлин Саки, наиболее известная по своей роли в сериале "МЭШ". Об этом пишет Deadline.

Умерла актриса из сериала "МЭШ" Эйлин Саки
© Газета.Ru

Сюжет сериала разворачивается во время Корейской войны, а главными героями являются сотрудники передвижного госпиталя в Южной Корее. Эйлин Саки сыграла в проекте владелицу бара "У Розы", в который часто заглядывали сотрудники медицинского учреждения.

Ранее американская актриса Джуди Фаррелл умерла в возрасте 84 лет. За несколько дней до смерти она была госпитализирована. Артистка находилась в крайне тяжелом состоянии — она не могла говорить и даже пожать руку близким, находившимся рядом. Фаррелл известна по роли медсестры Эйбл в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш". Артистка также работала над сценарием одного из эпизодов проекта.

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