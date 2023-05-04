Джеки Чан заявил, что хочет сыграть супергероя

Актер Джеки Чан признался, что надеется получить приглашение от какого-нибудь режиссера на роль супергероя. Об этом звезда рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

Несмотря на желание, актер сомневается, что сможет понравиться зрителям в этом образе, поскольку будут использоваться графика и спецэффекты, а все привыкли, что он выполняет все трюки самостоятельно.

"Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена", – поделился Джеки Чан.