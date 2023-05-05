Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV
Голливудская актриса Дрю Бэрримор отказалась от проведения кинопремии MTV в знак солидарности с бастующими сценаристами, сообщает Variety.
Бэрримор, которая уже несколько лет является ведущей собственного телевизионного развлекательного шоу, была приглашена провести предстоящую церемонию MTV Movie & TV Awards.
Из-за массовой забастовки Гильдии сценаристов США, звезда "Ангелов Чарли" отказалась от проведения кинопремии, желая таким образом выразить свою поддержку сценаристам.
"Я уважаю сценаристов и их труд. Все, что мы прославляем и чтим в кино и на телевидении, придумано ими. И пока решение не будет найдено, я предпочитаю ждать и отказываюсь от проведения MTV Movie & TV Awards в этом году. Я благодарю MTV, с которыми мне всегда было очень комфортно сотрудничать, и не могу дождаться, чтобы стать частью их шоу в следующем году", — говорится в официальном заявлении Бэрримор.