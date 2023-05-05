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Рассел Кроу получит специальную награду на кинофестивале в Карловых Варах

Рассел Кроу получит специальную награду кинофестиваля в Карловых Варах за выдающиеся достижения в карьере, сообщает Deadline.

Рассел Кроу получит специальную награду в Карловых Варах
© Газета.Ru

В рамках 57-го чешского смотра звезде "Гладиатора" будет вручен почетный приз "Хрустальный глобус" за вклад в мировой кинематограф.

Во время чествования заслуг Кроу будет организован специальный показ драмы "Хозяин морей: На краю Земли", принесшей актеру номинацию на "Золотой глобус".

В 2023-м году картине исполняется 20 лет. Также актер вместе со своей музыкальной группой Indoor Garden Party намерен выступить на церемонии открытия кинофестиваля.

57-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля.

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