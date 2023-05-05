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Кэрри Фишер получила посмертно именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), посмертно удостоилась именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

Кэрри Фишер получила посмертно именную звезду на "Аллее славы"
© Globallookpress.com

По ее данным, церемония прошла 4 мая, когда поклонники картины отмечают день "Звездных войн". На ней присутствовала Билли Лурд, дочь актрисы, умершей семь лет назад от сердечного приступа.

"Я говорю, ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на "Аллее славы" в Голливуде <...>. Мама, у тебя получилось", - приводит агентство слова Лурд.

Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Стала известна после исполнения роли принцессы Леи Органы в серии фильмов "Звездные войны", также снималась в кинокартинах "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки". Она является автором романа "Открытки с края бездны" (экранизирован), лауреатом премии Grammy (2018; посмертно). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015).

"Аллея славы" Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. К тому времени на бульваре насчитывалось 1,5 тыс. звезд, в настоящее время их число превышает 2,7 тыс.

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