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Шон Бин готов вернуться к роли Эддарда Старка в спин-оффах «Игры престолов»

Актёр Шон Бин, известный по роли Эддарда Старка в «Игре престолов», рассказал о своём отношении к сериалу «Дом дракона». Артист заявил, что слышал о нём только хорошие вещи, и обязательно посмотрит его в обозримом будущем.

Шон Бин готов вернуться к роли Эддарда Старка
© Чемпионат.com

Что касается возможного появления в сериале, то об этом Шон ничего не знает. Однако при случае он бы с радостью вернулся в любимую миллионами фанатов вселенную.

Всегда приятно быть причастным к такому отличному сериалу, который стал всемирным феноменом. Во время съёмок «Властелина колец» мы не догадывались, насколько масштабным он окажется — то же самое было с «Игрой престолов». Если меня когда-нибудь позовут ещё раз, то было бы здорово вновь стать частью этой вселенной.

Вряд ли персонаж Шона Бина вернётся в «Доме дракона» — всё же события шоу разворачиваются примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Впрочем, по вселенной «Песни льда и пламени» готовится множество проектов, так что зрители наверняка ещё увидят Эддарда Старка.

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