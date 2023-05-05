Шон Бин готов вернуться к роли Эддарда Старка

Всегда приятно быть причастным к такому отличному сериалу, который стал всемирным феноменом. Во время съёмок «Властелина колец» мы не догадывались, насколько масштабным он окажется — то же самое было с «Игрой престолов». Если меня когда-нибудь позовут ещё раз, то было бы здорово вновь стать частью этой вселенной.