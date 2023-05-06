5 свежих работ Джорджа Клуни, которые стоит посмотреть

6 мая американский актер и один из главных сердцеедов Голливуда Джордж Клуни отмечает день рождения. О премьерах последних лет, где засветилось имя знаменитости, сегодня расскажет «Рамблер».

Билет в рай, 2022

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Что ни сделаешь для того, чтобы оградить собственного ребенка от ошибки молодости? Разведенная пара – Дэвид и Джорджия – отправляются на Бали. Они терпеть не могут друг друга, но при этом объединяются, чтобы помешать дочери Лили выйти замуж за местного юношу. В главных ролях – Джордж Клуни и его старая подруга Джулия Робертс.

Последние кинозвезды, 2022

В этом документальном мини-сериале от HBO о жизни и актерской карьере четы Нюман-Вудворд Джордж Клуни "сыграл" Пола Ньюмана – икону Голливуда и трехкратного обладателя Оскара. "Последние кинозвезды" появились на свет благодаря скрупулезной работе. Авторы сценария смогли собрать воедино утерянные расшифровкам интервью с Полом и Джоанн, а также их близкими. Все это было озвучено и собрано в киноленту о судьбе звездной пары, оставившей непревзойденное культурное наследие.

Полночное небо, 2020

Кадр из фильма "Полночное небо"

Пожилой астроном Августин (Джордж Клуни) большую часть своей жизни потратил на изучение космоса. Оставшись в полном одиночестве на арктической исследовательской станции, главный герой внезапно встречает Айрис (Кэлин Спрингэлл). Но не только это знакомство перевернет мир Августина. Ведь в то же время где-то среди звезд бороздит просторы Вселенной экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан (Фелисити Джонс). И она еще сыграет свою партию в этой фантастической истории.

Субурбикон, 2017

Клуни не только талантливый актер, но и сценарист. Черная комедия Субурбикон (сценарий к которой написал как раз-таки Клуни) рассказывает о том, как жизнь в городе-воплощении американской мечты превращается в хаос, когда от рук грабителей погибает Роуз Лодж – любящая жена и мать. Идиллия нарушается раз и навсегда. Какие тайны вскроет это происшествие? Ведь даже члены одной, некогда крепкой и дружной семьи начинают смотреть друг на друга с подозрением.

Нежный бар, 2021

В этом проекте Джордж Клуни занял место режиссера. Рекомендуем оценить его авторский взгляд на трогательную и полную драматизма историю юноши, который вырос без отца, но отчаянно пытается найти его во взрослых рядом.