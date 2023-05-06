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5 свежих работ Джорджа Клуни, которые стоит посмотреть

6 мая американский актер и один из главных сердцеедов Голливуда Джордж Клуни отмечает день рождения. О премьерах последних лет, где засветилось имя знаменитости, сегодня расскажет «Рамблер».

5 свежих работ Джорджа Клуни, которые стоит посмотреть
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Билет в рай, 2022

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Что ни сделаешь для того, чтобы оградить собственного ребенка от ошибки молодости? Разведенная пара – Дэвид и Джорджия – отправляются на Бали. Они терпеть не могут друг друга, но при этом объединяются, чтобы помешать дочери Лили выйти замуж за местного юношу. В главных ролях – Джордж Клуни и его старая подруга Джулия Робертс.

Последние кинозвезды, 2022

В этом документальном мини-сериале от HBO о жизни и актерской карьере четы Нюман-Вудворд Джордж Клуни "сыграл" Пола Ньюмана – икону Голливуда и трехкратного обладателя Оскара. "Последние кинозвезды" появились на свет благодаря скрупулезной работе. Авторы сценария смогли собрать воедино утерянные расшифровкам интервью с Полом и Джоанн, а также их близкими. Все это было озвучено и собрано в киноленту о судьбе звездной пары, оставившей непревзойденное культурное наследие.

Полночное небо, 2020

Кадр из фильма "Полночное небо"

Пожилой астроном Августин (Джордж Клуни) большую часть своей жизни потратил на изучение космоса. Оставшись в полном одиночестве на арктической исследовательской станции, главный герой внезапно встречает Айрис (Кэлин Спрингэлл). Но не только это знакомство перевернет мир Августина. Ведь в то же время где-то среди звезд бороздит просторы Вселенной экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан (Фелисити Джонс). И она еще сыграет свою партию в этой фантастической истории.

Актер Джордж Клуни рассказал, что Джонни Депп отказался сниматься в "Одиннадцати друзьях Оушена"

Субурбикон, 2017

Кадр из фильма "Субурбикон"

Клуни не только талантливый актер, но и сценарист. Черная комедия Субурбикон (сценарий к которой написал как раз-таки Клуни) рассказывает о том, как жизнь в городе-воплощении американской мечты превращается в хаос, когда от рук грабителей погибает Роуз Лодж – любящая жена и мать. Идиллия нарушается раз и навсегда. Какие тайны вскроет это происшествие? Ведь даже члены одной, некогда крепкой и дружной семьи начинают смотреть друг на друга с подозрением.

Нежный бар, 2021

В этом проекте Джордж Клуни занял место режиссера. Рекомендуем оценить его авторский взгляд на трогательную и полную драматизма историю юноши, который вырос без отца, но отчаянно пытается найти его во взрослых рядом.

Кстати сценарий настолько понравился Бену Аффлеку, сыгравшему одного из главных героев, что тот был готов сниматься без гонорара вовсе.

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