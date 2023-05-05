Кавилл и Джилленхол сыграют в новом фильме Ричи

Совсем недавно Генри Кавилл закончил съёмки шпионского боевика «Министерство неджентльменской войны», однако отдыхать в ближайшее время он не планирует. Как сообщает издание Deadline, у постановщика уже готов сценарий его нового фильма.

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Детали сюжета пока держатся в секрете, однако инсайдеры поделились некоторыми подробностями. Картина предположительно расскажет о двух экспертах по эвакуации, которые спланируют побег из тюрьмы для женщины-переговорщика. Съёмки фильма должны стартовать уже этим летом в Испании.