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Бывшую квартиру Николаса Кейджа продадут со скидкой

В Нью-Йорке на продажу выставили квартиру, которой одно время владел американский актер Николас Кейдж. На объект недвижимости сделали скидку. Об этом сообщает New York Post.

Бывшую квартиру Николаса Кейджа продадут со скидкой
© Lenta.ru

За квартиру в 51-этажном небоскребе Олимпик-Тауэр попросили 15,5 миллиона долларов, однако в прошлом году объект оценивали в 16,5 миллиона. В 2004 и 2005 годах актер приобрел в этом здании две квартиры в общей сложности за 5,5 миллиона долларов, а потом объединил их. Однако в 2009 году он продал жилье за 7,5 миллиона долларов из-за долгов.

В распоряжении новых жильцов окажутся 306 квадратных метров. Внутри бывшей квартиры актера есть три спальни, столько же ванных комнат, просторная гостиная с обеденной зоной и кухня. Из окон от пола до потолка открывается панорамный вид на город.

Ранее канадский актер Майк Майерс наиболее известный по роли Остина Пауэрса в одноименной кинотрилогии выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов. Объект находится в жилом районе Челси в боро Манхэттене. Его площадь составляет примерно 530 квадратных метров.

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