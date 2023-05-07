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Вован из сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов оценил поцелуй с актрисой Агатой Муцениеце как "прикольный момент"

Актер Владимир Селиванов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны", считает, что в его клипе поцелуй с актрисой Агатой Муцениеце стал "прикольным моментом". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fametime.

Селиванов оценил поцелуй с Муцениеце как "прикольный момент"
© Кадр из клипа "Субботним вечером"

По словам Селиванова, поцелуй с Муцениеце задумывался как пиар-ход. Предварительно актер созвонился с коллегой и убедился, что она не против вызвать резонанс таким образом.

Полгода назад у Селиванова вышел клип на песню "Субботним вечером", в котором они с Муцениеце играют влюбленную пару и целуются. Исполнитель позже подчеркивал, что они с Агатой не более чем друзья, а жена Селиванова отреагировала на сцену спокойно.

Актер Владимир Селиванов изменил девушке со стриптизершей

Владимир Селиванов стал популярным благодаря роли автослесаря Вована в сериале "Реальные пацаны", а с 2017 года развивается как вокалист. Его песни выходят под псевдонимом VAVAN.

Ранее Филипп Киркоров назвал Агату Муцениеце "девушкой с чертовщинкой".

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