Селиванов оценил поцелуй с Муцениеце как "прикольный момент"

Актер Владимир Селиванов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны", считает, что в его клипе поцелуй с актрисой Агатой Муцениеце стал "прикольным моментом". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fametime.

© Кадр из клипа "Субботним вечером"

По словам Селиванова, поцелуй с Муцениеце задумывался как пиар-ход. Предварительно актер созвонился с коллегой и убедился, что она не против вызвать резонанс таким образом.

Полгода назад у Селиванова вышел клип на песню "Субботним вечером", в котором они с Муцениеце играют влюбленную пару и целуются. Исполнитель позже подчеркивал, что они с Агатой не более чем друзья, а жена Селиванова отреагировала на сцену спокойно.