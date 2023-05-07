Актер Алексей Кравченко объяснил, почему ему трудно работать с женой
Актеру Алексею Кравченко непросто работать с женой, актрисой Надеждой Борисовой, потому что она живет на сцене и ее игру трудно предугадать. Об этом он рассказал изданию "7 дней".
По словам Кравченко, его жена Надежда Борисова не работает по шаблонам, а ответственно подходит к каждой роли, проживает ее.
"Ей нельзя подыграть, рядом с Надеждой в кадре или на сцене всегда надо отдавать себя на сто процентов. Для меня жена — эталон партнерства", — рассказал Алексей.
Дома супруги-актеры почти не говорят о работе. Они договорились, что все темы, связанные с актерством, будут оставаться за порогом, и не нарушают это условие несколько лет.