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Актер Алексей Кравченко объяснил, почему ему трудно работать с женой

Актеру Алексею Кравченко непросто работать с женой, актрисой Надеждой Борисовой, потому что она живет на сцене и ее игру трудно предугадать. Об этом он рассказал изданию "7 дней".

Алексей Кравченко объяснил, почему ему трудно работать с женой
© РИА Новости

По словам Кравченко, его жена Надежда Борисова не работает по шаблонам, а ответственно подходит к каждой роли, проживает ее.

"Ей нельзя подыграть, рядом с Надеждой в кадре или на сцене всегда надо отдавать себя на сто процентов. Для меня жена — эталон партнерства", — рассказал Алексей.

Дома супруги-актеры почти не говорят о работе. Они договорились, что все темы, связанные с актерством, будут оставаться за порогом, и не нарушают это условие несколько лет.

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