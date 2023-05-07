Режиссер «Агента национальной безопасности» рассказал о Тютрюмове

«Эта смерть для меня большая неожиданность. В общем, как любая кончина близкого человека. С Сашей мы познакомились на сериале “Агент национальной безопасности”», - рассказал Светозаров.

Тютрюмов не был профессиональным актером, у него не было актерского образования, сказал режиссер. Но Светозаров сразу же принял его как исполнителя одной из ролей, потому что Тютрюмов обладал, кроме своей незаурядной, запоминающейся внешности, еще удивительным даром, которым не обладают многие профессиональные актеры. Он обладал даром органичности пребывания на экране.