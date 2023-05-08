Селин высказался о характере коллеги по «Убойной силе» Тютрюмове

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов всегда удивлял своим позитивом. Так о покойном коллеге высказался актер Сергей Селин.

Оба сыграли роли в сериале «Убойная сила». Артист признался, что новость о смерти Тютрюмова стала для него настоящим шоком.

«Жизнь любил, людей любил, его любили, самое главное. Крайне позитивный человек был», — поделился он в интервью News.ru.