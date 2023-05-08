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Актер Селин высказался о характере покойного коллеги по «Убойной силе» Тютрюмове

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов всегда удивлял своим позитивом. Так о покойном коллеге высказался актер Сергей Селин.

Селин высказался о характере коллеги по «Убойной силе» Тютрюмове
© Слово и Дело

Оба сыграли роли в сериале «Убойная сила». Артист признался, что новость о смерти Тютрюмова стала для него настоящим шоком.

«Жизнь любил, людей любил, его любили, самое главное. Крайне позитивный человек был», — поделился он в интервью News.ru.

Тютрюмов ушел из жизни 7 мая в возрасте 64 лет в Петербурге. Церемония прощания с актером пройдет в кинотеатре «Родина». Популярность ему принесла роль милиционера Сергея Егорова в «Убойной силе».

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