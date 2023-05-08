Режиссер Аксенов назвал важные навыки для актера

Режиссер Илья Аксенов назвал важные навыки для актера
Режиссер сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" Илья Аксенов рассказал о важных навыках, которыми необходимо обладать актеру. Подробностями он поделился в социальных сетях.
Так, Аксенов уверен, что в киношколах стоит обучать умениям врать и манипулировать:
"Многим претит сама мысль уметь врать и манипулировать — я же хороший человек. Но это не значит, что по пути вам повстречаются такие же хорошие люди. Зная инструменты манипулирования, профессиональный актер в два счета раскалывает манипулятора, и при этом не пользуется этими навыками в корыстных и личных целях".
Режиссер отметил, что манипуляции по сути своей — то же самое, что и игра актера, — убедительное вранье.