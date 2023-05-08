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Режиссер Илья Аксенов назвал важные навыки для актера

Режиссер сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" Илья Аксенов рассказал о важных навыках, которыми необходимо обладать актеру. Подробностями он поделился в социальных сетях.

Режиссер Аксенов назвал важные навыки для актера
© РИА Новости

Так, Аксенов уверен, что в киношколах стоит обучать умениям врать и манипулировать:

"Многим претит сама мысль уметь врать и манипулировать — я же хороший человек. Но это не значит, что по пути вам повстречаются такие же хорошие люди. Зная инструменты манипулирования, профессиональный актер в два счета раскалывает манипулятора, и при этом не пользуется этими навыками в корыстных и личных целях".

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Режиссер отметил, что манипуляции по сути своей — то же самое, что и игра актера, — убедительное вранье.

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