Режиссер Аксенов назвал важные навыки для актера

"Многим претит сама мысль уметь врать и манипулировать — я же хороший человек. Но это не значит, что по пути вам повстречаются такие же хорошие люди. Зная инструменты манипулирования, профессиональный актер в два счета раскалывает манипулятора, и при этом не пользуется этими навыками в корыстных и личных целях".