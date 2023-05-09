Появились первые фотографии Эмбер Херд после завершения актерской карьеры

После разгромного суда и всеобщего осуждения Эмбер Херд решила свернуть актерскую карьеру в Голливуде и залечь на дно в Мадриде. Выбор неслучайный — большую часть своего свободного времени в этом году актриса и так провела в испанской столице.

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Эмбер Херд Фото: 305shock / BACKGRID

«Она свободно говорит по-испански и счастлива там, воспитывая дочь вдали от всего этого шума», — рассказала изданию Daily Mail одна из подруг Эмбер.

Эмбер Херд Фото: 305shock / BACKGRID

После появления всех новостей молодая мама держалась подальше от папарацци, но на выходных им все же удалось поймать ее на детской площадке вместе с двухлетней дочкой Уной Пейдж.

Эмбер Херд Фото: 305shock / BACKGRID