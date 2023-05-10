Умерла американская певица и актриса Грейс Бамбри

В Вене на 87-м году жизни скончалась Грейс Бамбри, американская певица и актриса, одна из самых заметных оперных исполнительниц своего поколения. Об этом сообщает Suddeutche Zeitung со ссылкой на приемного сына артистки Дэвида Брюэра. Отмечено, что Бамбри так и не смогла отправиться от тяжелого инсульта, перенесенного ею осенью прошлого года.

Некрологом особо подчеркивается, что Бамбри была первой чернокожей артисткой, принявшей участие в Фестивале Рихарда Вагнера - с партией Венеры в "Тангейзере". Кроме того в ее репертуаре была партия Графини в "Пиковой даме".

Грейс Бамбри родилась в 1937 году в Сент-Луисе в простой семье. В 17 лет выиграла первый конкурс - на радио, но в местную консерваторию не прошла по расовому признаку. Тем не менее, данные девушки впечатлили организаторов, и они помогли ей поступить в Бостонский университет. В 1958-м - первый сольный концерт в Париже, а двумя годами позже состоялся и оперный дебют Бамбри на сцене Парижской оперы.