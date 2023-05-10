Холланд признался, что не пьет уже больше года

Британский актер Том Холланд рассказал, что он не пьет уже один год и четыре месяца. Об этом пишет Page Six.

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Звезда фильма «Человек-паук: Нет пути домой» рассказал, что его последний проект, шоу Apple TV+ «Переполненная комната», помог ему распознать собственные «триггеры». В сериале Холланд играет Дэнни Салливана — молодого человека, который случайно попадает в беду после ареста за преступление, которого он не совершал.

«Узнав о психическом здоровье и его силе, поговорив с психиатрами о проблемах Дэнни, я узнал много нового для своей жизни», — сказал Холланд в интервью Entertainment Weekly.

Он отметил, что для него эта роль была тяжелой с психологической точки зрения. После девяти месяцев съемок Холланд понял, что пришло время отделиться от своего персонажа ради своего здоровья.

«Я видел себя в нем, но в личной жизни, помню, у меня был небольшой срыв дома, и я думал: «Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа», — поделился Холланд.