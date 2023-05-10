Звезда американской "Иронии судьбы" сыграет "горячую штучку"

"После того, как Лорел Мак самым ужасным образом провалилась на популярном американском шоу знакомств, ей нужно совершить последний позорный путь… вернуться в свой родной город. Не сумев завоевать любовь телезрителей, Лорел оказывается в подвале своих причудливых родителей, без друзей, постоянно натыкается на печального бывшего, которого обожает весь город, и подвергается насмешкам со стороны всех, кто был свидетелем ее позора", - рассказывают о сюжете авторы картины.