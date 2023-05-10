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Звезда американской "Иронии судьбы" Эмма Робертс сыграет "горячую штучку"

Звезда американской "Иронии судьбы" и сериала "Американская история ужасов" Эмма Робертс сыграет главную роль в комедии "Горячая штучка". Об этом сообщает Variety.

Звезда американской "Иронии судьбы" сыграет "горячую штучку"
© Газета.Ru

Режиссерское кресло проекта займет актриса Кэти Лок О'брайэн, впервые пробующая себя в качестве режиссера. Съемки начнутся в начале 2024 года.

"После того, как Лорел Мак самым ужасным образом провалилась на популярном американском шоу знакомств, ей нужно совершить последний позорный путь… вернуться в свой родной город. Не сумев завоевать любовь телезрителей, Лорел оказывается в подвале своих причудливых родителей, без друзей, постоянно натыкается на печального бывшего, которого обожает весь город, и подвергается насмешкам со стороны всех, кто был свидетелем ее позора", - рассказывают о сюжете авторы картины.

В такой трудной атмосфере главной героине придется найти в себе и чувство юмора, и любовь к себе.

Ранее сообщалось, что американский ремейк "Иронии судьбы" попал в топ-10 фильмов в почти 100 странах мира.

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