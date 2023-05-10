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Последняя муза Высоцкого: как сейчас выглядит Марина Влади

Марина Влади – одна из самых известных французских актрис русского происхождения. Артистка родилась в 1938 году в коммуне Клиши-ла-Гаренн недалеко от Парижа. Её отцом был оперный певец Владимир Поляков, покинувший Россию во время Первой мировой войны, а матерью — дочь русского генерала, балерина Милица Энвальд.

Отечественный зритель помнит ее благодаря роли в шведско-французском фильме «Колдунья» (1956) по повести «Олеся» писателя Александра Куприна. Также актриса в картинах снялась в таких фильмах, как «Принцесса Клевская» (1961), «Веские доказательства» (1963), «Полуночные колокола» (1965), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Танго, Гардель в изгнании» (1985).

На пике своей популярности в СССР Влади работала и с режиссерами нашей страны. В 1969 году она снялась в ленте Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», а в 1985 году актриса исполнила небольшую роль в приключенческом многосерийном фильме «В поисках капитана Гранта».

1970-1980 годы Марина Влади была замужем за советским актером и бардом Владимиром Высоцким. В те годы ей казалось, что брак спасет поэта от саморазрушения. Несмотря на то, что срывы Высоцкого продолжались и после свадьбы, Влади была рядом с возлюбленным вплоть до самой его смерти.

Какой была и как сейчас выглядит последняя муза Владимира Высоцкого – в галерее «Рамблера».

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