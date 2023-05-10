Как сейчас выглядят актрисы «Зачарованных»

Актрисы культового сериала «Зачарованные», который показывали с 1998 по 2006 годы, встретились на Парижской выставке Манги и научной фантастики. Блогер Алексей Жидковский опубликовал в своём телеграм-канале фото, наглядно демонстрирующее, как сейчас выглядят исполнительницы ролей Прю, Пайпер и Пейдж.

Ведьм, которые восемь сезонов спасали людей от демонов, узнать можно с трудом. Это и неудивительно, ведь каждая пережила немало драм. У 52-летней Шеннон Доэрти — три неудачных брака, онкология и два ареста за пьяную езду без правил. У 49-летней Роуз Макгоуэн — автомобильная авария, изуродовавшая лицо, несколько пластических операций, скандал с Вайнштейном, арест за хранение наркотиков. У 49-летней Холли Мари Комбс за плечами два развода. Сейчас она ведёт уединённый образ жизни с третьим мужем, избегая светских вечеринок.