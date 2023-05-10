$76.82-1.7984.91-2.09

Пейдж, Пайпер и Прю постарели: как сейчас выглядят актрисы культового сериала «Зачарованные»

Актрисы культового сериала «Зачарованные», который показывали с 1998 по 2006 годы, встретились на Парижской выставке Манги и научной фантастики. Блогер Алексей Жидковский опубликовал в своём телеграм-канале фото, наглядно демонстрирующее, как сейчас выглядят исполнительницы ролей Прю, Пайпер и Пейдж.

Как сейчас выглядят актрисы «Зачарованных»
© Клопс.Ru

Ведьм, которые восемь сезонов спасали людей от демонов, узнать можно с трудом. Это и неудивительно, ведь каждая пережила немало драм. У 52-летней Шеннон Доэрти — три неудачных брака, онкология и два ареста за пьяную езду без правил. У 49-летней Роуз Макгоуэн — автомобильная авария, изуродовавшая лицо, несколько пластических операций, скандал с Вайнштейном, арест за хранение наркотиков. У 49-летней Холли Мари Комбс за плечами два развода. Сейчас она ведёт уединённый образ жизни с третьим мужем, избегая светских вечеринок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий