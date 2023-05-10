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Актер Самвел Мужикян рассказал, какую роль в его жизни сыграл Александр Тютрюмов

Актер Самвел Мужикян в беседе с ФАН рассказал о заслугах умершего артиста Александра Тютрюмова. Собеседник агентства подчеркнул, что покойный коллега сыграл серьезную роль в его творческой деятельности. По словам Мужикяна, именно благодаря поддержке Тютрюмова увидела свет одна из его киноработ.

Мужикян рассказал, какую роль в его жизни сыграл Тютрюмов
© Газета.Ru

«Благодаря ему этот фильм и состоялся, потому что я с ним очень много советовался», — вспомнил Мужикян.

Он добавил, что Тютрюмов был позитивным человеком и отзывчивым товарищем с «добрым сердцем».

Тютрюмов скончался 7 мая в возрасте 64 лет. Широкой публике он известен в первую очередь как подполковник милиции Сергей Егоров в «Убойной силе» и бандит Костя Морган в «Агенте национальной безопасности». Также отметился участием в «Улицах разбитых фонарей», комедии «Хочу в тюрьму» и драме «Цветы календулы». Был задействован в комедии «Копейка», снятой по рассказу писателя Владимира Сорокина. В 2003 году сыграл в «Особенностях национальной политики» кинопродюсера, а в 2007 — в продолжении «Иронии судьбы» исполнил роль обывателя. Последнюю роль Александр Тютрюмов исполнил в 2023 году — в детективе «Сюрприз для покойника».

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