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Ставший звездой "Убойной силы" Александр Тютрюмов первую роль получил после 30 лет

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов начал свою кинокарьеру поздно. В первом фильме он снялся лишь в 30 лет. Но зато потом стал очень известным, зрители с теплотой вспоминают его роли в "Улицах разбитых фонарей" и "Убойной силе". Смерть артиста стала в возрасте 64 лет стала шоком не только для близких артиста, но и всех поклонников его творчества.

Названа первая роль звезды "Убойной силы" Тютрюмова
© Российская Газета

В интервью MK.RU в 2021 году Александр Тютрюмов рассказал, что актером хотел быть с детства, а на съемочную площадку попал случайно - его пригласил Сергей Кабановский, замдиректора "Ленфильма". Тогда в городе снимался сериал "Улицы разбитых фонарей".

Никто не представлял, каким знаковым проектом он тогда станет, действующих лиц требовалось много.

"И дебют мой состоялся в первом сезоне "Улиц разбитых фонарей" - в одной из серий сыграл адвоката. Честно сказать, там только ленивый не снялся. А уж то, что все питерские актеры задействованы - наверное, сто процентов", - вспоминал актер.

Потом артиста заметили, стали приглашать в другие проекты. Он снялся в "Особенностях национальной охоты", "Хочу в тюрьму", новой "Иронии судьбы" и других громких проектах.

Но больше всего зрители запомнили его по роли силовиков в "Убойной силе" и "Улицах разбитых фонарей".

У него еще было много планов и проектов, но 7 мая Александр Тютрюмов скончался в Мариинской больнице из-за внутреннего воспаления. Прощание с артистом прошло сегодня.

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