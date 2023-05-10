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Что стало с сыгравшими в фильме «Сёстры» Оксаной Акиньшиной и Екатериной Гориной

В 2001 году на экраны вышел фильм «Сестры» (18+) режиссера Сергея Бодрова, который быстро завоевал популярность среди российской аудитории. Одними из главных героинь картины стали Дина и Светлана, сыгранные соответственно Екатериной Гориной и Оксаной Акиньшиной. Что произошло с актрисами после съемок?

Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему.
Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему.© Кадр из фильма "Сестры"

Екатерина Горина, восьмилетняя девочка, совершенно случайно попала на кинопробы благодаря настоятельным уговорам своей бабушки. Хоть ее внешность и не соответствовала стандартным требованиям, Екатерина произвела неизгладимое впечатление на менеджеров фильма своим выразительным талантом и харизмой. Сегодня Екатерина — 30-летняя женщина, окончившая филологический факультет в Санкт-Петербурге и посвятившая себя изучению нескольких языков, таких как иврит, французский, английский и немецкий.

Тогдашняя 13-летняя Оксана Акиньшина занималась модельным бизнесом и никак не задумывалась об актерской карьере. Однако судьба свела ее с режиссером Сергеем Бодровым, и Оксане удалось пройти на кастинг, организованный специально для фильма «Сестры». Вскоре ей была предложена главная женская роль, и молодая актриса воплотила образ Светланы на экране. После этого успеха Оксана стала известной актрисой и успешно продолжила свою карьеру в киноиндустрии. В настоящее время ей 36 лет.

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