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Дина Корзун назвала своего самого тяжелого зрителя

Своего самого тяжелого зрителя в интервью «Мосленте» назвала 52-летняя звезда «Лондонграда» и британского сериала «Острые козырьки», российская актриса Дина Корзун. По ее мнению, это человек, который не включается в спектакль.

Дина Корзун назвала своего самого тяжелого зрителя
© Мослента

Давая определение понятию «зритель», артистка отметила, что в первую очередь для нее это коллега, друг и соавтор. И таких, по ее мнению, на выступлениях оказывается преобладающее большинство, в отличие от тех, кто остается безучастным.

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