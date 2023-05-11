Дина Корзун назвала своего самого тяжелого зрителя

Своего самого тяжелого зрителя в интервью «Мосленте» назвала 52-летняя звезда «Лондонграда» и британского сериала «Острые козырьки», российская актриса Дина Корзун . По ее мнению, это человек, который не включается в спектакль.

Давая определение понятию «зритель», артистка отметила, что в первую очередь для нее это коллега, друг и соавтор. И таких, по ее мнению, на выступлениях оказывается преобладающее большинство, в отличие от тех, кто остается безучастным.