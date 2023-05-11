Майкла Дугласа ждет почетная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля
Эту награду вручают артистам в знак признания карьеры и личного вклада в кинематограф.
В рамках 76-го Каннского кинофестиваля почетную «Золотую пальмовую ветвь» получит легендарный американский актер Майкл Дуглас.
Это очень символично, поскольку двукратный лауреат премии «Оскар» посещал Каннский кинофестиваль неоднократно.Впервые Дуглас приехал на фестиваль в 1979 году с фильмом «Китайский синдром», в последний раз он посещал мероприятие в 2013 году с фильмом «За канделябрами».
Сам актер, комментируя будущее награждение, сказал, что «магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в том, чтобы оказывать влияние на людей по всему миру».