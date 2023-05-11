Майкла Дугласа ждет почетная «Золотая пальмовая ветвь»

Это очень символично, поскольку двукратный лауреат премии «Оскар» посещал Каннский кинофестиваль неоднократно.Впервые Дуглас приехал на фестиваль в 1979 году с фильмом «Китайский синдром», в последний раз он посещал мероприятие в 2013 году с фильмом «За канделябрами».

Сам актер, комментируя будущее награждение, сказал, что «магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в том, чтобы оказывать влияние на людей по всему миру».