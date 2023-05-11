Актриса сравнила характеры российских и голливудских звезд

Характеры российских и голливудских знаменитостей сравнила в разговоре с «Мослентой» успевшая поработать в известных зарубежных проектах актриса Дина Корзун. Звезда сериала «Острые козырьки» призвала не судить об актерах как о людях по их киноработам.

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«Я знаю много российских актрис, умеющих дружить, любящих свою профессию и создающих удивительные вещи. Я восхищаюсь, например, актерами театра "Мастерская Петра Фоменко". Их отличает уважение к своему делу и друг к другу. Очень люблю актрису Полину Агурееву, Галину Тюнину и других», — поделилась Корзун.

По ее словам, в России очень много актеров и актрис, которые никогда не опускаются «ниже уровня человеческой культуры». Но и на Западе достойных, уважаемых людей не меньше, подчеркнула она.

«Главное, что я вам скажу: нельзя судить об актерах как о людях по сериалам, пусть даже и очень хорошим, в которых они сыграли», — заявила собеседница «Мосленты».