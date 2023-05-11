$75.88-0.8182.89-1.26

Актриса Дина Корзун сравнила характеры российских и голливудских знаменитостей

Характеры российских и голливудских знаменитостей сравнила в разговоре с «Мослентой» успевшая поработать в известных зарубежных проектах актриса Дина Корзун. Звезда сериала «Острые козырьки» призвала не судить об актерах как о людях по их киноработам.

Актриса сравнила характеры российских и голливудских звезд
© Мослента

«Я знаю много российских актрис, умеющих дружить, любящих свою профессию и создающих удивительные вещи. Я восхищаюсь, например, актерами театра "Мастерская Петра Фоменко". Их отличает уважение к своему делу и друг к другу. Очень люблю актрису Полину Агурееву, Галину Тюнину и других», — поделилась Корзун.

По ее словам, в России очень много актеров и актрис, которые никогда не опускаются «ниже уровня человеческой культуры». Но и на Западе достойных, уважаемых людей не меньше, подчеркнула она.

«Главное, что я вам скажу: нельзя судить об актерах как о людях по сериалам, пусть даже и очень хорошим, в которых они сыграли», — заявила собеседница «Мосленты».

Ранее актриса Елена Николаева назвала сериал «Оттепель» классикой кинематографа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий