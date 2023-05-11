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Умерла звезда сериала "Главный госпиталь" Джэклин Зимен

Актриса Джэклин Зимен скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Deadline. Причина смерти не раскрывается.

Умерла звезда сериала "Главный госпиталь" Джэклин Зимен
© Газета.Ru

"Как и ее героиня, легендарная Бобби Спенсер, она была ярким человеком и настоящим профессионалом, которая приносила с собой на работу столько позитивной энергии", - поделился исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь" Фрэнк Валентини, работавший с артисткой.

В "Главном госпитале" героиня Зимен появилась более чем в 800 эпизодах.

Она была пятикратной дневной номинанткой на премию "Эмми" - четыре раза ее номинировали за роль Спенсер и один за главную роль в "Заливе" в роли Софии Мэдисон.

Зимен родилась в Нью-Джерси, в детстве актриса изучала балет - в возрасте 15 лет она получила стипендию для изучения танцев в Нью-Йоркском университете. В конечном итоге звезда приняла решение начать карьеру в кино и театре. Впервые на экранах она появилась в 1956 году в сериале "На пороге ночи". Зимен несколько раз появлялась на телевидении в таких шоу, как "Детектив Майк Хаммер" и "Надежда Чикаго".

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