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Фильм, который свел Агнию Дитковските и Алексея Чадова

Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов начали встречаться в 2006 году. Их история любви прерывалась, но потом возобновлялась вновь. Их брак продолжался три года, в нем родился сын Федор. О том, какой фильм свел актеров — в материале “Рамблера”.

Фильм, который свел Агнию Дитковските и Алексея Чадова
© РИА Новости

Сейчас актеры продолжают общаться друг с другом и регулярно делятся фотографиями с подросшим сыном. За их историей любви наблюдали многие поклонники, а их пару называли самой красивой в российском шоу-бизнесе.

Их свела актерская карьера. Они познакомились во время съемок фильма “Жара”. В 2006 году они попали на съемки картины, где играли возлюбленных. Позднее экранная любовь переросла в настоящий роман.

В картине Чадов играет роль парня по имени Леша. Он только вернулся из армии, разочаровывается в своих старых друзьях. Он был уверен, что дома его ждет его любимая девушка Маша, но та не дождалась парня из армии и вышла замуж за другого. Разочарованный в жизни, он спасает в аварии девушку Настю, в которую влюбляется с первого взгляда.

Кадр из фильма "Жара"

Такой же яркой оказалась любовь актеров. По слухам актриса уже на съемках жила в одном номере с Чадовым, а спустя несколько месяцев переехала к нему в квартиру.

С тех пор влюбленные были неразлучны: Дитковските даже ездила на съемки фильма Чадова в США.

Позже актриса рассказывала, что уже была готова к браку и детям, но у Чадова были другие приоритеты. Поэтому их союз распался. По словам Дитковските, у ее партнера в приоритете было общество и тусовки, а она искала спокойствия.

Однако отношения возобновились вновь. Актеры вновь пересекались на съемках и общих встречах, поэтому спустя три года после расставания они сыграли тайную свадьбу. В 2014 у них родился сын Федор, но брак быстро распался уже в следующем году. До сих пор бывшие супруги не рассказывают, почему приняли такое решение.

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