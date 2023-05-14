Актеры, которые сами выполняют трюки

Многие известные актеры когда-то сами были каскадерами. Режиссеры замечали их навыки на площадке и предлагали им попробовать себя в роли полноценного актера. С тех пор для них открылся путь к славе, который многие успешно продолжают.

© Кадр из фильма "Гнев человеческий"

Тем не менее многие актеры предпочитают просто не нанимать каскадеров, а выполнять опасные трюки самостоятельно. Иногда это стоит серьезных проблем со здоровьем. Об актерах, которые совмещают работу с каскадерством, — в материале “Рамблера”.

Джейсон Стейтем

Актер пришел в кино из спорта — он состоял в национальной сборной Великобритании по прыжкам в воду. Изначально он и позиционировал себя как актер, который сам выполняет все трюки. И это действительно так — большую часть опасных сцен он играет самостоятельно. На съемках фильма “Неудержимые 3” он ехал в грузовике, который упал в воду, и актер вместе с ним. Ему удалось выбраться. Позже он говорил, что мог утонуть, но его спасли каскадерские навыки.

Дэниел Крейг

Кадр из фильма "Не время умирать"

Уже бывший исполнитель роли Джеймса Бонда во всех фильмах франшизы сам исполнял даже самые опасные трюки. Для этого он серьезно тренировался и брал курсы по каскадерству. Сам Крейг говорит, что хотел работать без каскадеров для того, чтобы фильм выглядел более реалистично. И ему это удалось — поклонники до сих пор не могут представить, что роль Бонда достанется кому-то другому.

Кристиан Бейл

Актер поражает поклонников преимущественно метаморфозами своего тела. Кристиан Бейл регулярно показывает на своем примере, как ему удается совладать со своими формами. Он то толстеет, то худеет, то наращивает мышцы, и все это в рамках подготовки к одному фильму.