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2 часа назад

Круче Бонда: фильмы с Дэниэлом Крейгом, о которых вы не слышали

Мира Маркина

Отставной Джеймс Бонд и звезда фильма «Достать ножи» Дэниэл Крейг отмечает день рождения — второго марта актеру исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, о которых вы могли не знать.

Круче Бонда: фильмы с Дэниэлом Крейгом, о которых вы не слышали
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

«Голоса» (2000)

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У Рэя психическое заболевание. После последнего приступа его поместили в лечебницу, а обратно выпустили лишь под опеку его заботливого брата Пита. Пока мужчина отчаянно пытается сохранить душевное равновесие, Пит помимо помощи брату озабочен еще своей карьерой и личной жизнью. Вскоре Рэй знакомится с Лорой и влюбляется в нее...

Кадр из фильма "Голоса"

«Слоеный торт» (2004)

Наркодилер по кличке Четыре Икса, заработав достаточно денег, решает не искушать судьбу и уйти на покой. Однако перед этим ему придется оказать своему боссу последнюю услугу: разыскать пропавшую дочку его старого приятеля. Если бы он только знал, каким безумным беспределом и чередой опасных недоразумений обернется это задание…

Кадр из фильма "Слоеный торт"

«Мюнхен» (2005)

Агент МОССАД и его группа выслеживает и методично уничтожает палестинских террористов, повинных в смерти израильских спортсменов в аэропорту Мюнхена после Олимпиады 1972 года. Правда, в итоге насилие порождает еще большее насилие.

Кадр из фильма "Мюнхен"

«Воспоминания неудачника» (2007)

Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные съемкам бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с запрещенными веществами, Джо тешит свое мужское самолюбие в особняке на Малибу. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями…

3 причины немедленно включить вторую часть фильма «Достать ножи»

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)

40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Тело так и не нашли, но ее дядя убежден, что девушку убили, и что преступник является членом его собственной неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и хакера Лисбет Саландер для проведения расследования.

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