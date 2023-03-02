Круче Бонда: фильмы с Дэниэлом Крейгом, о которых вы не слышали

Отставной Джеймс Бонд и звезда фильма «Достать ножи» Дэниэл Крейг отмечает день рождения — второго марта актеру исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, о которых вы могли не знать.

Фото: Кадр из фильма "Не время умирать" Кадр из фильма "Не время умирать"

«Голоса» (2000)

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У Рэя психическое заболевание. После последнего приступа его поместили в лечебницу, а обратно выпустили лишь под опеку его заботливого брата Пита. Пока мужчина отчаянно пытается сохранить душевное равновесие, Пит помимо помощи брату озабочен еще своей карьерой и личной жизнью. Вскоре Рэй знакомится с Лорой и влюбляется в нее...

«Слоеный торт» (2004)

Наркодилер по кличке Четыре Икса, заработав достаточно денег, решает не искушать судьбу и уйти на покой. Однако перед этим ему придется оказать своему боссу последнюю услугу: разыскать пропавшую дочку его старого приятеля. Если бы он только знал, каким безумным беспределом и чередой опасных недоразумений обернется это задание…

«Мюнхен» (2005)

Агент МОССАД и его группа выслеживает и методично уничтожает палестинских террористов, повинных в смерти израильских спортсменов в аэропорту Мюнхена после Олимпиады 1972 года. Правда, в итоге насилие порождает еще большее насилие.

«Воспоминания неудачника» (2007)

Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные съемкам бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с запрещенными веществами, Джо тешит свое мужское самолюбие в особняке на Малибу. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями…

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)