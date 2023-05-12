Умер актер "12 стульев" и "Бронзовой птицы" Олег Севастьянов

Актер Олег Севастьянов скончался 10 мая в возрасте 74 лет. Соответствующую новость сообщает ТАСС со ссылкой на страницу артиста в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

© Кадр из фильма

Причина смерти Олега Севастьянов не раскрывается. Известно, что прощание с актером состоится уже в субботу, 13 мая в 10:00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве.