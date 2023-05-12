Умер актер "12 стульев" и "Бронзовой птицы" Олег Севастьянов

Умер советский актер Олег Севастьянов
Актер Олег Севастьянов скончался 10 мая в возрасте 74 лет. Соответствующую новость сообщает ТАСС со ссылкой на страницу артиста в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Причина смерти Олега Севастьянов не раскрывается. Известно, что прощание с актером состоится уже в субботу, 13 мая в 10:00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве.
Севастьянов – выпускник Школы-студии МХАТ. Артист прославился благодаря появлению в картинах "12 стульев" (1971), "Бронзовая птица" (1974) и "Капитан Фракасс" (1984). В 1990 году Олег Севастьянов стал лютеранским пастором. Последнее его появление на экране датируется 1991 годом.