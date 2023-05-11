Знаменитый актер Дольф Лундгрен уже на протяжении восьми лет сражается с онкологическим заболеванием. Об этом пишет издание Variety.

Впервые опухоль в области почки была обнаружена у артиста в 2015 году. Спустя пять лет Лундгрен вернулся в Швецию, где ему была проведена МРТ. Результаты показали, что у него были развились дополнительные новообразования в той же области. Одна из новых них стала слишком большой для удаления, и ему пришлось начать системную терапию.

Осенью 2021 года, когда актер приехал в Лондон на съемки продолжения "Аквамена" и "Неудержимых", врачи диагностировали появление новых опухолей. Лундгрен спросил у своего доктора, сколько времени ему осталось, и тот ответил, что два или три года. Однако, по его голосу, Лундгрен понял, что он, возможно, думал о меньшем времени.

Тогда актер обратился к другому врачу, который пересмотрел его лечение. Новые методы помогли сократить размер опухоли примерно на 20-30% за три месяца.