Не только вампир: культовые роли Роберта Паттинсона

Британский актер Роберт Паттинсон стал популярен благодаря роли Эварда Каллена в экранизации саги “Сумерки”. С тех пор он стал заложником одной роли в массовой культуре, но на самом деле в его карьере есть и другие, более значимые персонажи.

О том, какие фильмы с культовыми героями в воплощении Роберта Паттинсона смотреть, — в материале “Рамблера”.

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“Помни меня” (2010)

Кадр из фильма "Помни меня"

Драматическая картина рассказывает о юноше Тайлере, который не может найти себе место в жизни. Он плохо ладит с родителями после смерти старшего брата, пытается оберегать младшую сестру и регулярно ввязывается в передряги. Он закручивает роман с дочерью полицейского в надежде отомстить ее отцу, который арестовал друга Тайлера. Однако вскоре девушка обо всем узнает и уходит от него.

Спустя некоторое время семья Тайлера объединяется, он налаживает отношения с девушкой и становится уверен, что нашел свое место в жизни. Однако его мысли о счастливом будущем неожиданно обрывает трагедия. Этот фильм нужно посмотреть тем, кто уверен, что в их жизни все не так радужно — они поймут, какую ценность представляет жизнь на самом деле.

Несмотря на то, что критики отметили сильную роль Паттинсона, многие зрители обвинили его в том, что он играет одинаковых по типажу персонажей.

“Довод” (2020)

Кадр из фильма "Довод"

Культовый фильм Кристофера Нолана, который критики и зрители окрестили “мозговзрывающим”. Основная сюжетная линия картины идет вместе с идеей о возможности инверсии времени. Главные герои — сотрудники спецслужб пытаются предотвратить катастрофу, которая может произойти из-за злого умысла и использования новых технологий.

Одну из главных ролей сыграл Роберт Паттинсон. Он станет напарником агента ЦРУ и будет играть ключевую роль в концовке картины. После “Довода” многие критики сошлись во мнении, что актеру нужно больше ролей в боевиках, так как он идеально справился с реализацией персонажа.

“Бэтмен” (2022)

Кадр из фильма "Бэтмен"

Премьеру картины долго откладывали, так как съемки совпали с началом пандемии коронавируса. Роль Бэтмена была новой для Паттинсона и многим зрителям было интересно, как он воплотит себя в этом амплуа. Зрителям рассказали классическую историю Брюса Уэйна — о его травме после смерти родителей и о том, как он спасает Готэм от угроз. И действительно актер хорошо справился со своей ролью — критики поставили его в один ряд с Кристианом Бэйлом и Майклом Китоном.