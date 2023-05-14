Актриса Зелинская: бросить пить Папанову помог «кровавый ритуал»
Актриса Зоя Зелинская, более знакомая зрителю как Пани Тереза из «Кабачка "13 стульев"», однажды стала свидетельницей «кровавого ритуала», который раз и навсегда помог актеру Анатолию Папанову бросить пить.
Об этом случае она рассказала «Каравану историй».
У Папанова был тяжелый период в жизни из-за проблем с алкоголем, вспомнила Зелинская. Актер активно пытался «завязать», но только поклявшись на крови он окончательно бросил пить.
Зелинская рассказала, что как-то Папанов с коллегой Евгением Весником выпили в последний раз, прокололи иголками палец и кровью расписались, а она засвидетельствовала «ритуал». Свою клятву впоследствии мужчины не нарушили.