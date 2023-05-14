Актриса Зелинская: бросить пить Папанову помог «кровавый ритуал»

Актриса Зоя Зелинская, более знакомая зрителю как Пани Тереза из «Кабачка "13 стульев"», однажды стала свидетельницей «кровавого ритуала», который раз и навсегда помог актеру Анатолию Папанову бросить пить.

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Об этом случае она рассказала «Каравану историй».

У Папанова был тяжелый период в жизни из-за проблем с алкоголем, вспомнила Зелинская. Актер активно пытался «завязать», но только поклявшись на крови он окончательно бросил пить.