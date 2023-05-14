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Актеры, которых все любят за роли злодеев

Актеры стремятся к тому, чтобы играть как можно более разнообразные роли. Но случается так, что в некоторых образах они наиболее убедительны.

Актеры, которых все любят за роли злодеев
© Кадр из фильма "Большие глаза"

"Рамблер" рассказывает, кто из актеров великолепно перевоплощается в негодяев на экране.

Кристоф Вальц

Этого актера прославила роль Ганса Ланды в "Бесславных ублюдках" Тарантино. Идеальное попадание в образ. На других злодеев в исполнении Кристофера Вальца можно помотреть в фильмах "Джанго освобождённый", "Воды слонам!", "Большие глаза", "Мушкетеры", "Зеленый шершень".

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Райф Файнс

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Фанаты Гарри Поттера любят (или ненавидят?) Райфа Файнса за роль Волан-де-морта в фильмах о "Гарри Поттера". Но это не первый его отрицательный персонаж, воплощенный на экране. Первый образ негодяя - комендант концлагеря в фильме "Список Шиндлера". А кроме этого - маньяк Френсис Долархайд из "Красного дракона", Аид из "Подземного царства" - список далеко не полный.

Гленн Клоуз

Кадр из фильма "101 далматинец"

Самый запоминающийся отрицательный персонаж этой актрисы - Круэлла Де Виль из фильма "101 далматинец". Но также Глен Клоуз хороша в образе психопатки Алекс из фильма "Роковое влечение" и маркизы де Мертей в "Опасных связях".

Роберт де Ниро

Кадр из фильма "Крестный отец 2"

На его счету целых девятнадцать фильмов, в которых он сыграл главных злодеев. Но культовым стал дон Корлеоне из фильма "Крестный отец 2". За эту работу он вполне заслуженно получил "Оскар".

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