Моника Беллуччи может появиться в сиквеле "Битлджуса"

Итальянская актриса Моника Беллуччи может сыграть во второй части фильма "Битлджус". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В данный момент звезда ведет переговоры о присоединении к актерскому составу картины.

Режиссером фильма выступит Тим Бертон. Вайнона Райдер вновь исполнит роль Лидии Дитц, а Майкл Китон призрака Битлджуса. Известно, что Беллуччи предлагают роль его жены.

Актриса Дженна Ортега, известная по сериалу "Уэнздей", сыграет дочь Лидии.