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Актриса Моника Беллуччи может появиться в сиквеле "Битлджуса"

Итальянская актриса Моника Беллуччи может сыграть во второй части фильма "Битлджус". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Моника Беллуччи может появиться в сиквеле "Битлджуса"
© РИА Новости

В данный момент звезда ведет переговоры о присоединении к актерскому составу картины.

Режиссером фильма выступит Тим Бертон. Вайнона Райдер вновь исполнит роль Лидии Дитц, а Майкл Китон призрака Битлджуса. Известно, что Беллуччи предлагают роль его жены.

Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Актриса Дженна Ортега, известная по сериалу "Уэнздей", сыграет дочь Лидии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале.

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