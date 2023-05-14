Актриса Моника Беллуччи может появиться в сиквеле "Битлджуса"
Итальянская актриса Моника Беллуччи может сыграть во второй части фильма "Битлджус". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В данный момент звезда ведет переговоры о присоединении к актерскому составу картины.
Режиссером фильма выступит Тим Бертон. Вайнона Райдер вновь исполнит роль Лидии Дитц, а Майкл Китон призрака Битлджуса. Известно, что Беллуччи предлагают роль его жены.
Актриса Дженна Ортега, известная по сериалу "Уэнздей", сыграет дочь Лидии.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале.