Умер известный советский актер Владимир Кузнецов

В Москве ушел из жизни прославленный советский актер театра и кино Владимир Кузнецов. Ему было семьдесят девять.
Карьера артиста длилась много десятилетий, из которых только в легендарном «Ленкоме» он служил сорок пять лет.
«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры» - это самые известные спектакли, с которыми Кузнецов выходил на театральную сцену.
Его фильмография тоже впечатляет. Среди самых памятных кинолент с участием Кузнецов – «Тихое следствие» и «Битва за Москву».