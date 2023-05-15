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Умер известный советский актер Владимир Кузнецов

В Москве ушел из жизни прославленный советский актер театра и кино Владимир Кузнецов. Ему было семьдесят девять.

Умер известный советский актер Владимир Кузнецов
© Inc-News

Карьера артиста длилась много десятилетий, из которых только в легендарном «Ленкоме» он служил сорок пять лет.

«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры» - это самые известные спектакли, с которыми Кузнецов выходил на театральную сцену.

Его фильмография тоже впечатляет. Среди самых памятных кинолент с участием Кузнецов – «Тихое следствие» и «Битва за Москву».

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