5 самых харизматичных актеров Турции
Турецкие сериалы пользуются огромной популярностью у женщин, и неспроста: по закону жанра в них всегда снимаются только самые красивые актёры страны.
Сегодня мы расскажем вам о пяти главных крашах из Турции, которые сводят с ума фанаток по всему свету.
Джан Яман
По традиции, режиссер «Полнолуния» утвердил на роль серьезного и харизматичного Ферита одного из главных красавчиков и завидных женихов Турции — Джана Ямана. Высокий рост, черные глаза, длинные густые волосы и правильные черты лица…
Но он может похвастаться не только завидной внешностью и мускулистым телом, а еще и богатым внутренним миром. Джан знает четыре языка и имеет высшее юридическое образование. Кроме этого, актёр активно занимается спортом и профессионально играет в баскетбол. Но его главный секрет, который не оставит равнодушной ни одну девушку — умение великолепно готовить.
Керем Бюрсин
За последние три года Керем Бюрсин обрел невероятную популярность во всем мире. Роль Серкана Болата стала настоящей визитной карточкой актёра, ему удалось перевоплотиться в холодного и вечно работающего архитектора, жизнь которого резко изменится с приходом любви. Проект, вышедший в 2020 году, до сих пор активно обсуждают в СМИ.
Керем Бюрсин начал свою актерскую карьеру в США, но успех настиг его в турецком проекте «В ожидании солнца», где он играл трудного подростка из богатой семьи. Роли парней со сложным характером очень идут Керему, благодаря его неподдельной харизме и мужественной красоте.
Бурак Озчивит
Роль Бурака Озчивита в проекте «Великолепный век» сразу же сделала его мировой звездой, актёр прославился аж в 50-ти странах, и его популярность до сих пор продолжает расти.
В прошлом году он приехал в Россию в рамках своего тура по сериалу «Черная любовь», где поклонницы воочию увидели главного восточного красавца. Кстати, «Черная любовь» с Озчивитом в главной роли стал первым турецким сериалом, получившим премию «Эмми». На кинофестивалях всегда особенно выделяют талант и красоту актёра, и неспроста: Бурак начинал свою карьеру как модель и становился победителем в конкурсе «Лучшая модель Турции».
Халит Эргенч
Ещё один актёр, получивший мировое признание благодаря исторической мелодраме «Великолепный век», — Халит Эргенч. Его Султан Сулейман стал секс-символом турецкого кинематографа и подарил проекту невиданный успех.
Примечательно, что Халит не мечтал о карьере актёра и даже хотел стать специалистом по морскому делу. Начав учебу по этой профессии в университете, он понял, что в его жизни не хватает творческой свободы и перепоступил в консерваторию.
В личной жизни актёра всё также сложилось не сразу. Его первый брак с телеведущей Соясалды Гиджем не был счастливым, и супруги развелись. На съёмках классического восточного сериала «1001 ночь» Эргенч влюбился в свою партнершу и после премьеры проекта сделал ей предложение. Сейчас он живёт с женой душа в душу, воспитывает сына и признаётся, что сейчас по-настоящему счастлив.
Энгин Акюрек
Ещё один мужественный красавец из Турции — Энгин Акюрек. Сексуальный темноволосый брюнет впервые прославился на шоу талантов, где победил в номинации «лучший актёр». После этого приглашения на кастинги полились к нему рекой, и Энгин успел сняться в таких проектах, как «Иностранный жених», «Черная змея» и «Судьба».
О личной жизни этого актёра мало что известно. Его отношения всегда остаются загадкой для турецких СМИ, а о том, кто же является его девушкой гадают миллионы фанаток по всему свету.