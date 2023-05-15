5 самых харизматичных актеров Турции

Турецкие сериалы пользуются огромной популярностью у женщин, и неспроста: по закону жанра в них всегда снимаются только самые красивые актёры страны.

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Сегодня мы расскажем вам о пяти главных крашах из Турции, которые сводят с ума фанаток по всему свету.

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Джан Яман

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По традиции, режиссер «Полнолуния» утвердил на роль серьезного и харизматичного Ферита одного из главных красавчиков и завидных женихов Турции — Джана Ямана. Высокий рост, черные глаза, длинные густые волосы и правильные черты лица…

Но он может похвастаться не только завидной внешностью и мускулистым телом, а еще и богатым внутренним миром. Джан знает четыре языка и имеет высшее юридическое образование. Кроме этого, актёр активно занимается спортом и профессионально играет в баскетбол. Но его главный секрет, который не оставит равнодушной ни одну девушку — умение великолепно готовить.

Керем Бюрсин

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За последние три года Керем Бюрсин обрел невероятную популярность во всем мире. Роль Серкана Болата стала настоящей визитной карточкой актёра, ему удалось перевоплотиться в холодного и вечно работающего архитектора, жизнь которого резко изменится с приходом любви. Проект, вышедший в 2020 году, до сих пор активно обсуждают в СМИ.

Керем Бюрсин начал свою актерскую карьеру в США, но успех настиг его в турецком проекте «В ожидании солнца», где он играл трудного подростка из богатой семьи. Роли парней со сложным характером очень идут Керему, благодаря его неподдельной харизме и мужественной красоте.

Бурак Озчивит

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Роль Бурака Озчивита в проекте «Великолепный век» сразу же сделала его мировой звездой, актёр прославился аж в 50-ти странах, и его популярность до сих пор продолжает расти.

В прошлом году он приехал в Россию в рамках своего тура по сериалу «Черная любовь», где поклонницы воочию увидели главного восточного красавца. Кстати, «Черная любовь» с Озчивитом в главной роли стал первым турецким сериалом, получившим премию «Эмми». На кинофестивалях всегда особенно выделяют талант и красоту актёра, и неспроста: Бурак начинал свою карьеру как модель и становился победителем в конкурсе «Лучшая модель Турции».

Халит Эргенч

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Ещё один актёр, получивший мировое признание благодаря исторической мелодраме «Великолепный век», — Халит Эргенч. Его Султан Сулейман стал секс-символом турецкого кинематографа и подарил проекту невиданный успех.

Примечательно, что Халит не мечтал о карьере актёра и даже хотел стать специалистом по морскому делу. Начав учебу по этой профессии в университете, он понял, что в его жизни не хватает творческой свободы и перепоступил в консерваторию.

В личной жизни актёра всё также сложилось не сразу. Его первый брак с телеведущей Соясалды Гиджем не был счастливым, и супруги развелись. На съёмках классического восточного сериала «1001 ночь» Эргенч влюбился в свою партнершу и после премьеры проекта сделал ей предложение. Сейчас он живёт с женой душа в душу, воспитывает сына и признаётся, что сейчас по-настоящему счастлив.

Энгин Акюрек

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Ещё один мужественный красавец из Турции — Энгин Акюрек. Сексуальный темноволосый брюнет впервые прославился на шоу талантов, где победил в номинации «лучший актёр». После этого приглашения на кастинги полились к нему рекой, и Энгин успел сняться в таких проектах, как «Иностранный жених», «Черная змея» и «Судьба».