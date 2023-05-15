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Актер Павел Деревянко рассказал о неприятном поцелуе с коллегой Кристиной Асмус

На съемках сериала "Сансара" с актерами Павлом Деревянко и Кристиной Асмус произошла неприятная ситуация во время поцелуя на площадке. Об этом Деревянко рассказал в "Шоу Воли" на ТНТ.

Деревянко рассказал о неприятном поцелуе с Асмус
© РИА Новости

По сценарию герои Деревянко и Асмус были парой. Во время поцелуя Павел почувствовал, что у него во рту появилось что-то "новое":

"Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус".

По словам актера, он прямо рассказал обо всем коллеге. Асмус не смутилась и предложила выплюнуть сопли.

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Ранее Кристина Асмус раскритиковала актрис-кокеток.

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