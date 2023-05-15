Деревянко рассказал о неприятном поцелуе с Асмус

На съемках сериала "Сансара" с актерами Павлом Деревянко и Кристиной Асмус произошла неприятная ситуация во время поцелуя на площадке. Об этом Деревянко рассказал в "Шоу Воли" на ТНТ.

По сценарию герои Деревянко и Асмус были парой. Во время поцелуя Павел почувствовал, что у него во рту появилось что-то "новое":

"Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус".