Пегг скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках с Крузом

Саймон Пегг скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках фильма "Миссия невыполнима 3"
Актер Саймон Пегг рассказал, что ему удалось скрыть свою борьбу с алкоголизмом во время съемок фильма "Миссия невыполнима 3". Его слова цитирует The Hollywood Reporter.
"Ты учишься делать это так, чтобы никто не заметил. Ты сделаешь все возможное, чтобы его не остановили. Но в конце концов доходит до того, что скрывать это становится невозможно, и именно тогда, к счастью, я смог выбраться из этой передряги", - признался актер.
По словам Пегга, он столкнулся с алкогольной зависимостью после того, как пережил эмоциональную боль. Он смог побороть зависимость после рождения дочери в 2009 году.
Пегг сыграл роль техника МВФ Бенджи Данна в фильме "Миссия невыполнима 3", а позже повторил роль в "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 года и "Миссия невыполнима: Племя изгоев" 2015 года.
По словам актера, у него сложились теплые взаимоотношения с партнером по съемочной площадке Томом Крузом. Пегг считает коллегу "простым и дружелюбным".