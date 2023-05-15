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Саймон Пегг скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках фильма "Миссия невыполнима 3"

Актер Саймон Пегг рассказал, что ему удалось скрыть свою борьбу с алкоголизмом во время съемок фильма "Миссия невыполнима 3". Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

Пегг скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках с Крузом
© Газета.Ru

"Ты учишься делать это так, чтобы никто не заметил. Ты сделаешь все возможное, чтобы его не остановили. Но в конце концов доходит до того, что скрывать это становится невозможно, и именно тогда, к счастью, я смог выбраться из этой передряги", - признался актер.

По словам Пегга, он столкнулся с алкогольной зависимостью после того, как пережил эмоциональную боль. Он смог побороть зависимость после рождения дочери в 2009 году.

Пегг сыграл роль техника МВФ Бенджи Данна в фильме "Миссия невыполнима 3", а позже повторил роль в "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 года и "Миссия невыполнима: Племя изгоев" 2015 года.

По словам актера, у него сложились теплые взаимоотношения с партнером по съемочной площадке Томом Крузом. Пегг считает коллегу "простым и дружелюбным".

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