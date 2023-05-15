Пегг скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках с Крузом

"Ты учишься делать это так, чтобы никто не заметил. Ты сделаешь все возможное, чтобы его не остановили. Но в конце концов доходит до того, что скрывать это становится невозможно, и именно тогда, к счастью, я смог выбраться из этой передряги", - признался актер.