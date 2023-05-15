Актриса и телеведущая Регина Тодоренко сыграет медицинского работника в новом проекте и проходит специальный курс. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Тодоренко не рассказала, в каком именно проекте участвует. Однако пояснила, что в подготовку к роли входит короткий курс медработника. Актриса учится делать уколы и капельницы, массаж сердца и искусственное дыхание.

По словам Регины Тодоренко, ей не всегда удается грамотно распределять нагрузку по работе. Она в шутку написала, что редко высыпается, а временами не успевает "сходить в туалет".