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Актриса Регина Тодоренко учится на медработника для новой роли

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко сыграет медицинского работника в новом проекте и проходит специальный курс. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Тодоренко не рассказала, в каком именно проекте участвует. Однако пояснила, что в подготовку к роли входит короткий курс медработника. Актриса учится делать уколы и капельницы, массаж сердца и искусственное дыхание.

По словам Регины Тодоренко, ей не всегда удается грамотно распределять нагрузку по работе. Она в шутку написала, что редко высыпается, а временами не успевает "сходить в туалет".

"Сглупила": телеведущая Регина Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера

Ранее Регина Тодоренко и Наталья Подольская выложили совместное фото в бикини.

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