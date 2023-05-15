Дарья Мороз напугала поклонников фотографиями в медицинской маске

Актриса Дарья Мороз выложила в соцсети фотографии со съёмок нового проекта. В нём Мороз выступает в необычном амплуа - актриса пересела в режиссёрское кресло. Мини-сериал её авторства должен выйти на экраны осенью.

© 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Однако не режиссёрский опыт Дарьи Мороз привлёк внимание её поклонников. В Сети обратили внимание на внешний вид актрисы. На фото видно, что она носит плотную медицинскую маску - Мороз не снимала её, даже находясь на отдалении от актёров. Кроме того, она носила в помещении шапку. Как пишет портал 7дней.ru, из-за этого поползли тревожные слухи о здоровье Дарьи Мороз: слишком уж она оказалась похожа на пациентку онкоцентра.

С другой стороны, другие фотографии в галерее актрисы выглядят обнадёживающими. На них Мороз предстаёт в знакомом поклонникам внешнем виде - без маски и шапки, с модной стрижкой, активно жестикулирующей и явно не чувствующей дискомфорта. Исходя из этого, можно предположить, что если во время съёмок Дарья Мороз и чувствовала себя плохо, то это был кратковременный инцидент.

О своём состоянии актриса в соцсетях ничего не написала. Зато поделилась впечатлениями о работе в качестве режиссёра. Она призналась, что новый опыт позволил ей ещё сильнее полюбить актёрскую братию:

Сейчас люблю как никогда и очень благодарна каждому, - написала Дарья Мороз.

Также в комментариях она рассказала подписчикам, что летом надеется приехать в Латвию - там у актрисы есть собственная квартира.