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Звезда «Человека-паука» отказался от алкоголя из-за роли психопата

Британский актер Том Холланд из-за съемок в новом сериале «Переполненная комната» полностью отказался от алкоголя и уже больше года придерживается трезвого образа жизни. Об этом звезда «Человека паука» рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.

Звезда «Человека-паука» отказался от алкоголя из-за роли психопата
© Lenta.ru

26-летний Том Холланд признался, что роль Денни в сериале «Переполненная комната» оказала на него сильное психологическое воздействие. По сюжету фильма, в основу которого легла история преступника-психопата Билли Миллигана, героя Холланда летом 1979 года арестовывают по подозрению в стрельбе в Рокфеллер-центре.

Артист вспоминает, что, работая над ролью Дэнни, ему пришлось вникать в сложные хитросплетения работы человеческого разума и разбираться с тем, как люди справляются с травмами. В какой-то момент, примерно через девять месяцев съемок, Холланд, по его словам, настолько вжился в роль, что уже не мог отличить себя от своего героя.

По словам звезды Marvel, пережитые во время работы над проектом эмоции изменили его подход к заботе о собственном психическом здоровье и повлияли на его решение бросить пить. Том Холланд, который также является исполнительным продюсером «Переполненной комнаты», надеется, что сериал поможет зрителям научиться сочувствовать людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно, что Том Холланд отказался от социальных сетей. Артист объяснил, что принял такое решение ради сохранения психического здоровья.

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