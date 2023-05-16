Ольга Будина: «Многие актеры снимаются в лживых картинах»

Актриса Ольга Будина прославилась после выхода в 2000 году сериала «Граница. Таежный роман». С тех пор в ее жизни случилось множество событий: новые роли, телепроекты, несколько лет жизни в Испании, общественная деятельность и очень громкие неоднозначные заявления.

© Мослента

На этой неделе на канале «Россия» — премьера многосерийной драмы «Земский доктор. Восемь лет спустя» с Будиной в главной роли. Это продолжение рассказа про талантливого хирурга Ольгу Самойлову.

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Накануне премьеры «Мослента» попросила актрису высказаться на более чем болезненные и сложные темы. Ниже — ее монолог.

О сложностях, зрителях и перерыве

Я не снималась с 2018 года, поэтому сейчас испытываю очень трепетные чувства. Конечно, волнуюсь перед премьерой. Не думаю, что смогла бы вернуться в кино спустя восемь лет с какой-то другой картиной. Признаюсь, я вообще не предполагала снова сниматься. Эти восемь лет очень изменили не только меня, но и мою героиню. Надеюсь, зрители примут нашу историю с интересом, мы очень старались.

Мослента

Съемки проходили в довольно сложный момент: они начались одновременно со СВО, а на площадке были люди разных взглядов и национальностей. Нам пришлось проявить большую любовь к искусству и настоящий профессионализм, чтобы все снять на должном уровне.

О героине, подвиге и эвтаназии

Моя героиня — врач по призванию, и на первом месте для нее — помощь человеку, даже вопреки своим интересам: личным, финансовым, карьерным. Она еще давала клятву Гиппократа, чего сегодня не делают в медицинских вузах, и для нее она свята. А в нынешних условиях по-настоящему заботиться о своих пациентах — практически подвиг, учитывая все бюрократические препоны, с которыми ежедневно сталкиваются врачи. Поэтому Ольга вынуждена жертвовать личной жизнью, отдавая практически все время работе.

Как, наверное, и у любой женщины, у нее есть свои проблемы и свое представление о том, какими должны быть отношения. Она стремится к счастью, очень его хочет, но есть долг и личные принципы, которыми она не желает поступиться.

В новом сезоне она будет решать очередные не самые простые задачи. Ольга Самойлова должна будет спасать не только пациентов, но и всех членов своей семьи. Замечу, что порой это будет сделать практически невозможно. Ей потребуется много усилий, чтобы снова поверить в себя, поверить в любовь и вернуть счастье в свой дом.

Критиковали ли профессиональные врачи мою героиню? Нет. Знакомые врачи у меня, конечно, есть, но критики от них я не слышала, ведь в нашем фильме нет акцента на каких-то особенных медицинских манипуляциях. В центре сюжета все-таки человеческие отношения. Однако должна сказать, что в своей общественной работе я занимаюсь несколькими темами, имеющими отношение к медицине. К примеру, я выступаю против пропаганды эвтаназии и ратую за запрет суррогатного материнства без существенных к этому показаний.

О Сталине, лжи и рыночных потребителях

Я не пересматриваю свои фильмы. А если и вижу какой-то случайно, то для меня это скорее уже история, где каждый экранный герой живет своей жизнью. Иногда мне хочется все сыграть по-другому, это известная актерская киношная драма: в отличие от театра, ты не можешь уже ничего изменить. Но это условия моей профессии.

Конечно, сегодня мы иначе воспринимаем показанное в фильме «Граница. Таежный роман». Но после его выхода в течение многих лет в разных городах ко мне подходили жены военных и военные, говоря, что мы рассказали в фильме их историю…

В фильме «Жена Сталина» я сыграла жену. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн считает Сталина «хорошим управленцем, для которого все средства хороши». Я согласна с митрополитом. Но прежде всего хочу сказать то, что уже говорила не один раз и считаю правильным это повторить: фильм «Жена Сталина» — это ложь, хотя в 2004-м, когда он снимался, я была абсолютно уверена в его «историчности». Многие актеры снимаются в лживых картинах и не хотят разбираться в том, что на самом деле происходит.

Мослента

Вы спрашивали, почему я не снималась восемь лет. Так вот: я сделала эту паузу, чтобы разобраться, что и как устроено в мире и в нашей стране. И, конечно, сейчас я совсем другой человек.

Но вернусь к личности Сталина. Совершенно нелепо заявлять, что Великую Отечественную наш народ выиграл сам по себе. Наши предки шли в бой «За Родину! За Сталина!» У тогдашних военных, у коммунистов, был высочайший нравственный барьер, была абсолютная вера человека человеку, доверие, честность, жертвенность и порядочность. Эти человеческие качества сквозят во всех послевоенных фильмах. Наверное, поэтому их не показывают сейчас. Это невыгодно тем, кто выращивает рыночных потребителей.

О войне, слухах и ребенке

В Википедии написано, что я призвала матерей готовить детей к войне. Ложь абсолютная! Правда заключается в том, что во время интервью на канале «Эмпатия Манучи» я говорила, что сегодня необходимо ввести в школе уроки начальной военной подготовки, как это было в наших советских школах, иначе сегодняшние мальчики совсем станут похожи на девочек.

Кстати, раз уж мы заговорили о слухах и домыслах, можно вспомнить так же распиаренное вранье о том, что якобы я сдала ребенка в детский дом. Подлая и откровенно глупая ложь! Подлая — потому что на тот момент я уже оставила профессию и у меня даже не было площадки, чтобы громко опровергнуть все это, а соцсетей я тогда не вела. А глупая — потому что нельзя сдать ребенка в детский дом, если он там никогда не был! Я просто помогала талантливому ребенку. На протяжении многих лет я помогала и помогаю многим детям и семьям. Кому-то очень не нравится, что есть человек с приличной репутацией.

О Москве, районах и ностальгии

Я родилась в Москве и, конечно, тогда это был другой город, как и все города. Испытываю ли ностальгию? Да. Было много всего прекрасного в то в советское время, я его очень люблю. С годами только мы поняли, что потеряли…

Нужно ли мне было покорять Москву? Нет. Никогда так вопрос не стоял. Покорять — это вообще какой-то западный термин или из 90-х годов...

Я жила в разных районах столицы. Раньше — на западе, много лет в районе Кунцево, а сейчас переместилась на юг столицы, и мне здесь очень нравится.

Пробки есть везде, с ними уже как-то мы сжились. И я даже успеваю много всего в это время успеть сделать: прослушать важный ролик, аудиокниги, решить по телефону разные вопросы и даже позавтракать.

Мослента

Я из простой семьи. А Москва как тогда была сложносочиненным городом, так и сейчас. И красивая, и ужасная, и культурная, и невежественная — все одновременно, как любой другой мегаполис. Я очень люблю Москву и не хотела бы жить в другом городе. Я здесь местный житель, и это моя территория.

Об эмиграции, мире и предателях

Да, у меня есть опыт эмиграции. Но я не пытаюсь отговорить тех артистов, которые эмигрируют из страны. Во-первых, они со мной не советуются, покидать ли им Родину или пересидеть так. А во-вторых, люди должны повзрослеть наконец. Иногда лет много, а в голове мыслей — не дальше начальной школы.

Весь мир стремительно меняется, мы все это видим. Все большее количество людей ощущают разницу между тем, что показывают в «ящике», и тем, что происходит на самом деле. Люди начинают шевелить мозгами наконец. Это очень положительная новость. Люди проходят свой опыт, иначе никак. Никто из нас не уверен в том, каким мир будет завтра.