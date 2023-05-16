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Блейк Лайвли вернулась к работе спустя три месяца после четвертых родов

Актриса Блйек Лайвли, известная ролью Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», вернулась к работе спустя три месяца после четвертых родов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лайвли вернулась к работе спустя три месяца после четвертых родов
© Газета.Ru

В минувший понедельник, 15 мая, папарацци застали Блейк Лайвли с Джастином Бальдони на улицах Нью-Йорка во время съемок ленты «Все закончится на нас» («It Ends With Us») — экранизации одноименного романа Коллин Гувер. Актриса была одета в коричневое платье на широких бретелях, принтованные носки и кожаные лоферы.

Ради роли Блейк Лайвли кардинально сменила имидж и покрасила волосы в рыжий цвет.

В феврале 2023 года Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У троих дочерей актеров — 8-летней Джеймс, 6-летней Инез и 3-летней Бетти — родилась сестренка.

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