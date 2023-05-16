$79.10+1.9086.09+1.84

Майкл Дж. Фокс не против ремейка «Назад в будущее»

Знаменитый актёр Майкл Дж. Фокс не против, если Голливуд когда-нибудь решит перезапустить киноцикл «Назад в будущее». Но сам Фокс ни за что не примет участия в потенциальном ребуте, даже если ему предложат огромный гонорар. Майкл уверен, что лучше, чем Роберт Земекис и его команда, эту историю никто не сможет рассказать.

Майкл Дж. Фокс не против ремейка «Назад в будущее»
© Чемпионат.com

Можете ли вы найти лучший способ рассказать эту историю? Сомневаюсь. Впрочем, делайте, что считаете нужным — это не будет моим фильмом, мне уже заплатили.

Американский актёр Кристофер Ллойд в недавнем интервью Variety рассказал, что хотел бы принять участие в съёмках нового фильма во вселенной «Назад в будущее».

Он отметил, что режиссёр Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг считают трилогию законченной историей, но их мнение может изменить действительно блестящая идея для четвёртой части.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий