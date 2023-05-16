Майкл Дж. Фокс не против ремейка «Назад в будущее»

Знаменитый актёр Майкл Дж. Фокс не против, если Голливуд когда-нибудь решит перезапустить киноцикл «Назад в будущее». Но сам Фокс ни за что не примет участия в потенциальном ребуте, даже если ему предложат огромный гонорар. Майкл уверен, что лучше, чем Роберт Земекис и его команда, эту историю никто не сможет рассказать.

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Можете ли вы найти лучший способ рассказать эту историю? Сомневаюсь. Впрочем, делайте, что считаете нужным — это не будет моим фильмом, мне уже заплатили.

Американский актёр Кристофер Ллойд в недавнем интервью Variety рассказал, что хотел бы принять участие в съёмках нового фильма во вселенной «Назад в будущее».