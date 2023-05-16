Хэнкс высказался об использовании нейросетей в кино

66-летний актёр порассуждал о будущем своей профессии.

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Том Хэнкс поделился «карьерной перспективой», которая может ожидать его после смерти. И поможет ему в этом… искусственный интеллект или нейросети. Звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Изгой» в беседе с The Adam Baxton podcast уточнил, что с помощью технологий сможет появляться в фильмах «отныне и до века». Но признал, что это вызовет творческие и юридические сложности.

Речь об использовании AI в кино зашла в последнем эпизоде подкаста после того, как фронтмен Pet Shop Boys Нил Теннант заявил, что нейросети позволят музыкантам завершать создание песен даже после смерти.