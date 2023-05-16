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Хэнкс высказался об использовании нейросетей в кино

66-летний актёр порассуждал о будущем своей профессии.

Хэнкс высказался об использовании нейросетей в кино
© Inc-News

Том Хэнкс поделился «карьерной перспективой», которая может ожидать его после смерти. И поможет ему в этом… искусственный интеллект или нейросети. Звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Изгой» в беседе с The Adam Baxton podcast уточнил, что с помощью технологий сможет появляться в фильмах «отныне и до века». Но признал, что это вызовет творческие и юридические сложности.

Речь об использовании AI в кино зашла в последнем эпизоде подкаста после того, как фронтмен Pet Shop Boys Нил Теннант заявил, что нейросети позволят музыкантам завершать создание песен даже после смерти.

По словам Хэнкса, огромное влияние технологий на кинопроизводство он осознал ещё во время съёмок фильма-фэнтези «Полярный экспресс» (2004), который почти полностью был создан с помощью компьютерной графики. «С тех пор эта тенденция усилилась в миллиарды раз, и мы видим это повсеместно», - отметил актёр.

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